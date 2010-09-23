Королевська нарікає: влада переплутала, хто годує, а хто їсть

Реформувати систему не можна – її необхідно демонтувати. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва в ефірі «5 каналу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, вона відзначила, що сьогодні влада готова тільки імітувати реформи. «На парламентських слуханнях «Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу» ми почули старі пісні від Сергія ТІГІПКА: «Ми обіцяємо, ми зробимо». Досить. Обіцяють на виборах, – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Люди чекають на чітку карту реформ, мету реформ. А зараз йде звичайна дискредитація: 4 напрями, 8 законопроектів, 10 поправок – це все косметичний ремонт, а потрібно знести будівлю і побудувати нове, хороше, серйозне».

Голова парламентського комітету заявила, що не можна різати курку, яка несе яйця. «У країні переплутали - хто годує, а хто їсть. Владу сприймаєте бізнес як звіра, якого потрібно наздогнати, з`їсти, шкіру продати. Підприємці ментально дозріли до того, щоб платити адекватні податки. «Мають бути створені умови, щоб в легальному полі працювати було більш вигідно, ніж знаходитися в тіні. Ви думаєте, підприємцям подобається жити у постійному неврозі? Спати з розплющеними очима?», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні нормальний цивілізований бізнес готовий йти на діалог з владою. Але для цього має бути гарантія права власності, відповідальність урядовців, і урядовці мають виконувати закони. Тому ми зараз у першу чергу маємо говорити про шокові реформи для бюрократів, тоді і буде результат», – резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.