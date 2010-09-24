Яценюк лякає Януковича "конституційним Сталінградом"

Лідер політичної партії "Фронт Змін", народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не отримає повноважень колишнього глави держави Леоніда КУЧМИ у разі скасування Конституційним Судом закону про внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції у Житомирському обласному муздрамтеатрі перед зустріччю з громадою міста.

"Якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче змінити Конституцію "під себе", то це для нього може стати, образно кажучи, "конституційним Сталінградом, і він в цьому випадку буде не на стороні Червоної Армії", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

“З мене прогнозист не дуже хороший, однак скажу як колишній спікер українського парламенту, який достеменно вивчив весь процес так званих змін до української Конституції, або так званої політичної реформи”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За словами лідера "Фронту Змін", якби він у 2004 році очолював парламент, то за жодних обставин не поставив би на голосування закон про внесення змін до Конституції.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що "незрозуміло, чи там були голоси, бо дивився відеокартинку і бачив, як там один депутат піднімав дві руки, і це вже повний абсурд був".

"Формально юридично у мене немає сумніву, що Конституційний Суд має всі правові підстави для скасування цих неконституційних змін до української Конституції, ніякої конституційної реформи не було. Тільки виникає питання: "Що буде завтра?", - зауважив лідер "Фронту Змін".

Він переконаний, що ухвалення Конституційним Судом рішення про скасування політреформи-2004 жодним чином не вплине на повноваження Президента та парламенту.

"Іншими словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повноважень екс-Президента України Леоніда КУЧМИ не отримає", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також вважає, що нинішня провладна команда має намір знову змінити Основний Закон.

"Усвідомлюю, що українську Конституцію треба змінити тільки в частині удосконалення парламентсько-президентської форми правління, я категоричний противник того, щоб зараз В.ЯНУКОВИЧ писав Конституцію "під себе", а вони саме це намагатимуться зробити", - зазначив лідер "Фронту Змін".

Крім того, на його переконання, В.ЯНУКОВИЧ має оголосити, що насправді він є гарантом Конституції "і змусити себе і всіх тих, хто при владі, її виконувати". За словами А.ЯЦЕНЮКА, саме це буде важливою передумовою внесення змін до Основного Закону.

Він також закликав політиків роз’яснити українцям необхідність ухвалення нової редакції Конституції, потім провести всеукраїнський референдум з цього питання, подати проект змін до парламенту, який після попереднього розгляду передасть його до Конституційного Суду, потім знову проголосує, і тільки після цього Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ "може підписати Конституцію".