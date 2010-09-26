Азаров записався в прихильники євроінтеграції

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає євроінтеграцію пріоритетним шляхом для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові журналістам.

«Майбутнє України я, безперечно, бачу в європейській інтеграції. Це для нас і мета, і наше завдання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що уряд прагнутиме, у тому числі за допомогою Польщі, вирішити цілу низку питань для покращення взаємин з Європейським Союзом.

«Ми хочемо перед нашими польськими колегами ставити питання про те, щоб вони активно на європейських форумах сприяли європейській інтеграції України. Тобто, ми будемо перед своїми польськими колегами ставити такі ж питання, які ми ставимо перед керівництвом Євросоюзу та перед керівниками країн, які входять до Євросоюзу. Це прискорення процесу створення зони вільної торгівлі, це прискорення роботи над Угодою про асоціацію і, нарешті, про безвізовий режим», - сказав М.АЗАРОВ.

«Ми будемо настійливо розмовляти і з польськими колегами, і з керівниками інших країн про прискорення вирішення цих питань», - підкреслив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Харкові з візитом перебувала польська делегація на чолі з Президентом Брониславом КОМОРОВСЬКИМ.