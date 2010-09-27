Люди Тимошенко в Луганську скаржаться на тиск з боку органів юстиції

На Луганську обласну організацію партії «ВО «Батьківщина» здійснюється тиск з боку органів управління юстиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації партії.

«Зараз на всіх рівнях по області органи юстиції телефонують до наших місцевих парторганізацій з вимогами представити документи на перевірку. Це протизаконно. Ми вважаємо, що це чергова спроба місцевої влади та Партії регіонів залякати наших активістів та відсторонити «Батьківщину» від виборів. Це зрозуміло, адже нас розглядають як головного противника ПР у регіоні», - повідомила на брифінгу голова ЛОО «ВО «Батьківщина» Ірина ВЕРІГІНА.

За словами керівника парторганізації, управління юстиції порушує українське законодавство такими діями. За Законом «Про політичні партії», юстиція має право контролювати діяльність партій, але не може втручатися в їх роботу, проводити перевірки у телефонному режимі. «Ми готові до будь якої законної перевірки, але вона має проводитися у відповідності до легітимних норм. Хай дають письмові запити, ми на них відповідатимемо. Телефонні переговори – це механізм психологічного тиску», - підкреслила І.ВЕРІГІНА.

Міські, районні організації партії «ВО «Батьківщина» в Луганській області готують звернення до прокуратури з вимогою запобігти протизаконним діям та захистити їх права.