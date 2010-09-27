Турчинов заявляє, що ПР має намір зробити Януковича диктатором

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Партія регіонів збирається, зруйнувавши Конституцію, закріпити статус диктатора для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він вчора заявив в ефірі "5 каналу", повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА.

«Остання крапка, яку хочуть поставити в дискусії з власною країною ЯНУКОВИЧ та його команда - надати побудові тоталітарно-диктаторського режиму юридичного статусу. Саме тому поза Конституцією, поза чинним законодавством, поза здоровим глуздом вони намагаються скасувати політреформу, ініціаторами якої у 2004 році виступала сама ж Партія регіонів», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший заступник голови «Батьківщини» нагадав, що БЮТ виступав проти прийняття «поспіхом змін до Конституції, щоб уникнути дисбалансу влади».

Він наголосив, що зараз В.ЯНУКОВИЧ має фактично необмежені повноваження. «Підкупивши частину депутатів з інших фракцій, сформувавши величезну кількість депутатів у своїй коаліції, вони контролюють місцеві влади, суди, Генпрокуратуру, МВС, всі силові структури та фактично всі рівні місцевих органів влади», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він пояснив, що, зараз іде процес відбудови такої моделі державного управління, «коли такі питання, як вибори, голосування громад взагалі відійдуть на задній план, а одна людина зі своїм оточенням прийматиме рішення, що є закон, що є в Україні норма, що є в Україні злочин».

«Це колосальна небезпека для всієї країни», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.