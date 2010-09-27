Партія Тимошенко висунула Авакова в мери

Сьогодні на партконференції Харківської міської організації ВО "Батьківщина" колишній голова Харківської облдержадміністрації, голова обласної організації "Батьківщини" Арсен АВАКОВ був офіційно висунутий кандидатом на посаду міського голови на виборах 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру А.АВАКОВА підтримали 46 делегатів, один утримався.

Крім того, на партконференції було затверджено список кандидатів у депутати міської ради Харкова від "Батьківщини". Список з 71 депутата очолив колишній член партії "Наша Україна", а нині голова міської організації ВО "Батьківщина" Андрій РУДЕНКО.