Симоненко підозрює, що 300 голосів у ВР можуть знайти і без комуністів

Фракція КПУ не голосуватиме за повернення до редакції Конституції 1996 року.

Про це заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі КПУ.

Відповідаючи на запитання, чи знайдеться у сесійній залі парламенту 300 голосів народних депутатів для відповідних змін до Конституції, П.СИМОНЕНКО сказав: “Може, й знайдеться - ми ще не визначалися. Але я переконаний, що фракція КПУ не буде голосувати за повернення до Конституції часів КУЧМИ”.

Водночас, зауважив він, йдеться не про скасування політичної реформи, а визначення того, наскільки законно вона була внесена Верховною Радою. П.СИМОНЕНКО нагадав, що саме він був ініціатором проведення політичної реформи починаючи з 1999 року. “Тоді, запроваджуючи нові політичні технології під час проведення виборів Президента, КУЧМА та його політичні й фінансові прихильники зробили все, щоб через його обрання на другий термін запровадити олігархізацію влади. Це було зроблено”, - сказав він.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що у 2004 році вдалося знайти тих, хто підтримав ідею зміни статусу України на парламентсько-президентську республіку. “Тому я й сьогодні є прихильником того, щоб продовжити політичну реформу у частині того, що вона повинна торкнутися і місцевих органів самоврядування”, - сказав лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО зауважив, що, аби повернутися до Конституції 1996 року, потрібно вносити зміни. “З точки зору права, закон зворотної сили немає. А Конституція – це Основний Закон України, тому в цій частині зрозуміло, що вона скасовуватися не буде”, - додав лідер КПУ.