Кандидат від Яценюка зняв інтригу виборів в Одесі?

Директор GMT Group Анатолій ЛУЦЕНКО вважає, що виборчі перегони в Одесі будуть позбавлені ідеологічного протиборства.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі А.ЛУЦЕНКА щодо передвиборної ситуації в Одесі.

«Кандидати і їхні політтехнологи в найменшій мірі займатимуться «боротьбою програм». Швидше за все, виборців приводитимуть на дільниці стимулюючими технологіями, що, безумовно, не сприяє підвищенню довіри до партій як політичних інститутів», - вважає експерт.

У контексті підтримки на майбутніх місцевих виборах кандидатури нинішнього мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА партією «Фронт Змін» А.ЛУЦЕНКО зазначив, що тим самим ця партія прояснила свою позицію й підходи до виборів. «Кількісні та якісні соціологічні дослідження по Одесі свідчать, що «Фронт Змін» до недавнього часу сприймався виборцями як «темна конячка» для значної частини виборців, що не визначилися або протестних виборців. Підтримка кандидатури ГУРВІЦА зняла інтригу цих виборів для партії ЯЦЕНЮКА», - підкреслив А.ЛУЦЕНКО.

Водночас, на думку експерта, цей союз значно вигідніший нинішньому меру Одеси, ніж партії, що вирішила підтримати його.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня мер Одеси Е.ГУРВІЦ заявив, що має намір балотуватися на посаду міського голови від партії «Фронт Змін». У свою чергу, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК підтвердив, що його політична сила «підтримуватиме кандидата ГУРВІЦА на виборах в Одесі».