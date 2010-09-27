"Наша Україна": за політреформу-2004 мають відповісти Литвин і Кучма

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має подати у відставку, якщо Конституційний Суд визнає порушення процедури під час голосування щодо внесення змін до Конституції у 2004 році.

Про це йдеться у заяві “Нашої України”, поширеній прес-службою партії.

У партії наголошують, що В.ЛИТВИН, який очолював парламент і у 2004 році, має піти з посади – як особа, з вини якої Українській державі було нанесено непоправної шкоди у особливо значних розмірах. А органи прокуратури, на думку “Нашої України”, мають порушити кримінальну справу за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків такими посадовими особами як В.ЛИТВИН та Леонід КУЧМА, який у той час перебував на посаді Президента України і взяв на себе відповідальність підписати цей документ.

У «Нашій Україні» зазначають, що останнім часом В.ЛИТВИН дуже часто змінює свою позицію. “Не пройшло ще й місяця, як ЛИТВИН авторитетно стверджував, що політреформа не може бути скасована. Тепер же він став сильно у цьому сумніватися і стверджує, що Конституційний Суд має усі підстави для скасування змін до Конституції 2004 року. При цьому він не соромиться погоджуватися з тезою, що політреформа була прийнята з порушенням процедури”, - йдеться у заяві.

“Не хочеться вірити, що така радикальна зміна поглядів очільника вищого законодавчого органу пов’язана з погрозою нинішніх можновладців оприлюднити зізнання ПУКАЧА – без купюр. Але чому ж тоді ЛИТВИН – один з «батьків» цієї політреформи, – який у кінці 2004 року дуже пишався своєю роллю у її прийнятті, готовий так беззаперечно і безжально поховати своє дітище?”, - зауважують у партії.

У «Нашої України» немає жодного сумніву, що В.ЛИТВИН і цього разу зробить усе можливе для того, щоб Верховна Рада “вкотре слухняно порушила Конституцію і процедуру – задля виконання забаганок ЯНУКОВИЧА”.

Партія «Наша Україна» заявляє, що намагання узурпувати владу нинішнім Президентом свідчить про невпевненість нинішньої влади в своїй легітимності та спроможності утриматися надовго.

“Реанімація президентського статусу, яким він був до політреформи 2004 року, не стане відновленням справедливості, а лише загрожує Україні наростанням авторитаризму та згортанням демократичних процесів, започаткованих Помаранчевою революцією”, - переконані в партії.

“Небезпечно, коли суттєві зміни державного механізму здійснюються під тиском оприлюднення реальних обставин певних кримінальних справ або для виконання хворобливих амбіцій окремих політиків. Вони мають понести за скоєне відповідальність – як моральну та політичну, так і юридичну”, - йдеться у заяві.

У «Нашій Україні» переконані, що зміни до Конституції мають вноситися лише після всенародного обговорення змін, підготовлених експертами і науковцями. У партії нагадують, що такий проект був розроблений Національною конституційною радою, ініційованою рВіктором ЮЩЕНКОМ, і він пройшов всі етапи обговорення та професійної експертизи.

Автрри заяви переконані, що саме цей проект має лягти в основу нового державного механізму України, у якому існуватиме дієва система стримувань і противаг, і який унеможливить узурпацію державної влади, яка належить народу України.