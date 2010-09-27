Партія Тимошенко відмовилася від боротьби за посаду мера Тернополя

Тернопільська міська організація ВО «Батьківщина» не висуватиме кандидатуру на посаду міського голови через політичний тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова обласної організації «Батьківщини» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, партія планувала висунути кандидатом «серйозну людину, господарника, який би розумівся в усьому». «Але нині діючий режим працює виключно проти нашої сили і наших кандидатів. І залякують людей, що якщо ти балотуватимешся від «Батьківщини», то через 24 години у тебе не буде ні бізнесу, ні господарки. У таких умовах ми не хочемо нікого підставляти, навіть підприємців вивели у тінь, не світимо їх у списках. А чистого політика висувати на мера, вважаємо, не є добре», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

При цьому він зауважив, що «Батьківщина» не буде простим спостерігачем за виборами міського голови. «У середині жовтня ми оприлюднимо заяву, кого ми підтримуємо, і закличемо жителів міста голосувати за цю людину. Подивимось, у кого буде вищий рейтинг. Якщо буде невелика різниця між лідерами – оберемо з-поміж цих кандидатів найменше зло», – пояснив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

При цьому він запевнив, що «Батьківщина» в жодному разі не підтримає кандидата на посаду міського голови від партії влади, а також тих кандидатів, які ведуть переговори з партією влади.