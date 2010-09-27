Медведєв і Янукович обговорили майбутній російсько-український форум

Президент Росії Дмитро Медведєв обговорив у понеділок в телефонній розмови зі своїм українським колегою Віктором Януковичем майбутній російсько-український міжрегіональний форум, повідомила прес-служба Кремля.

"Глави держав обговорили поточні питання двосторонньої співпраці в світлі підготовки до російсько-українського міжрегіонального форуму, який відбудеться 4 жовтня в Геленджику", - зазначається в повідомленні.

Домовленість про форум у Геленджику, нагадує РІА "Новости", була досягнута під час квітневого візиту Медведєва в Україну. Також у жовтні планується провести в Києві російсько-український діловий форум "Росія - Україна" на тему: "Інфраструктурні проекти і питання модернізації".