60 організацій Одеси обурилися поведінкою Азарова

Лідери 22 партійних і 38 громадських організацій Одеси направили сьогодні спільне Звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому висловили протест проти неправомірної участі в передвиборчій агітації голови Кабінету Міністрів України Миколи АЗАРОВА.

У тексті документа, що його має у своєму розпорядженні УНІАН, представники громадськості Одеси висловлюють обурення тим, що під час робочої поїздки до Одеси 23 вересня «голова уряду, порушуючи закон у своїх виступах фактично агітував за незареєстрованого кандидата на посаду міського голови (члена Партії регіонів Олексія КОСТУСЄВА – УНІАН)».

«Такі дії викликають занепокоєння громадськості, всіх небайдужих, чесних, тих, що любить своє рідне місто людей», – відзначають громадські активісти.

Як факти вони називають, зокрема, зустріч прем`єра з колективом Одеського Національного академічного театру опери й балету, де «голова Уряду брутально й упереджено розкритикував міську владу і чинного мера Едуарда ГУРВІЦА за незадовільний стан міста, заявивши: «Таке відчуття, що я на 50 років назад повернувся... Образливо за Одесу...» Така оцінка стану справ у нашому місті межує з образою - це, м`яко кажучи, брехня».

«Не знаємо, якими вулицями везли прем`єр-міністра України, але тут наявне реальне спотворення фактів. За останні роки зовнішність Одеси разюче змінилася, місто і його вулиці набувають достоту європейського вигляду, триває плановий ремонт і реконструкція історичних будівель; Одеса стає туристичною столицею України; росте її авторитет на міжнародній арені», - наголошується в документі.

Автори документа констатують, що зроблені в Одесі заяви прем`єр-міністра «дисонують з позитивними оцінками міста з боку представників іноземних держав, вищого духовенства, діячів науки і культури, бізнес-кіл, численних гостей». «На жаль, створюється враження, що поведінка М.АЗАРОВА була навмисною, а сценарій його висловлювань ретельно спланерував з урахуванням передвиборної ситуації», – відзначають представники громадськості.

Звернення на адресу Президента України підписали учасники круглого столу «Одесі – мир, стабільність, процвітання», зокрема, лідери одеських організацій партій «Реформи і порядок», «За Україну», «Зелена планета», УНП, соціально-екологічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна», НРУ, «Народна самооборона», УСДП, Партії захисників Вітчизни, НРУ, громадянської партії «Пора», «Української платформи», Соціально-християнської партії й інших партійних і громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, незалежні експерти, зокрема, лідер Одеської облорганізації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО, директор регіональних програм Інституту національних інтересів Володимир ПОЛТОРАК та інші піддали критиці прем`єр-міністра М.АЗАРОВА за участь у передвиборчій агітації, що є неприпустимим з боку високого державного діяча під час робочого візиту.

А.БОЙКО, зокрема, наголосив, що М.АЗАРОВ приїжджав 23 вересня до Одеси з офіційним візитом, а не як член Партії регіонів. «Виходячи з того, жодні політичні питання під час цього візиту не повинні були порушуватися в принципі. Інакше правомірно запитати голову уряду: чому за бюджетні гроші проводиться якась політична діяльність? Я б рекомендував Миколі Яновичу й іншим державним діячам дотримуватися Указу Президента України, в якому заборонена участь чинних чиновників у передвиборчій агітації, утримуватися від таких передвиборчих заяв, що виставляють в «негативному світлі» політичних опонентів», – заявив А.БОЙКО.

«Вибрана М.АЗАРОВИМ лінія поведінки в Одесі є безпрецедентним в історії української демократії випадком, коли голова уряду не тільки публічно агітує за одного з кандидатів у мери Одеси, а й вперше в історії української державності публічно проводить контрагітацію. Ця ситуація є тривожним сигналом як для Одеси й України, так і для світової спільноти, бо свідчить про особистий курс керівника уряду на згортання демократичних процесів у країні», - вважає експерт В.ПОЛТОРАК.