Київська «Батьківщина» затвердила виборчий список

Київська обласна партійна організація ВО «Батьківщина» затвердила список кандидатів у депутати Київської обласної ради на виборах 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, список затверджено сьогодні під час конференції Київської обласної організації «Батьківщини».

Список затверджено у складі 57 осіб, і він може коригуватися до проведення чергового етапу конференції 2 жовтня.

Очолив список народний депутат від БЮТ, голова Київської облорганізації «Батьківщини» Костянтин БОНДАРЄВ. Друга у списку - Лариса ПІОТРОВИЧ (депутат Київської облради 5-го скликання, зараз не працює) , третій - Володимир ПОДРЄЗОВ (депутат Київської облради 5-го скликання, приватний підприємець), четвертий - Валентин БАРАНІВСЬКИЙ (депутат Київської облради 5-го скликання, тимчасово не працює), п’ятий - Володимир ДОБРЯНСЬКИЙ (депутат Київської облради 5-го скликання, приватний підприємець), шостий - Олександр ЯРЕМА, сьома - Тетяна СЛЮЗ (екс-голова Держказначейства), восьма - Юлія СОЛОВЙОВА (працівник Верховної Ради), дев’ята - Оксана КОЛОМІЄЦЬ, десята - Наталія БАБИЧ (депутат Білоцерківської райради, працівник Рахункової палати) .

В обласній конференції взяли участь 82 делегати, які одноголосно проголосували за ухвалення списків. При цьому у конференції не брав участі представник Київської обласної виборчої комісії.

За словами К.БОНДАРЄВА, вчора парторганізація проінформувала представників виборчої комісії про проведення заходу, але вони проігнорували його.

У свою чергу, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що її участь у конференції є підтвердженням її «легітимності та справжності». «Моя присутність є доказом того, що ця конференція є єдино легітимною і справжньою, і не потрібно надалі продовжувати реєструвати фальшиві осередки та списки», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також у конференції взяли участь 17 представників посольств і міжнародних організацій.

Під час конференції пропонувалося включити до списку першого заступника лідера партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА. На це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що він відмовився. Вона пояснила це тим, що О.ТУРЧИНОВ є керівником штабу і не зможе належним чином проводити зустрічі з виборцями.