СБУ провела обшуки у Подільській райдержадміністрації Києва

Працівники Служби безпеки України 27 вересня провели обшуки у приміщеннях окремих відділів та управлінь Подільської райдержадміністрації Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м.Києві, обшуки проводились у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблялась в елетронно-обчислювальних машинах Київської міської ради, що призвело до збитків у розмірі понад 20 млн. грн., тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України.

У ході обшуків були вилучені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

За цією кримінальною справою проходять 7 осіб, одну людину, за рішенням Печерського районного суду столиці, взято під варту, стосовно інших застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.