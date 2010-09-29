Круглий стіл «Презумпція винуватості української юстиції»

У четвер, 30 вересня 2010 року, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться «круглий стіл» на тему: «Презумпція винуватості української юстиції».

Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Володимир ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення: - Захист основних прав і свобод людини в Україні. Аналіз ситуації.

- Практика порушення справ «за фактом» як метод політичного і економічного тиску. Російський приклад і українська перспектива.

- Обрання тримання під вартою запобіжним заходом по відношенню до підозрюваних в економічних злочинах;

- Умови перебування в слідчих ізоляторах і місцях позбавлення волі – аналіз відповідності міжнародним стандартам.

Учасники «круглого столу»:

Сергій ВЛАСЕНКО, заслужений юрист України, народний депутат України VI скликання (БЮТ)

Ігор ЖДАНОВ, політолог, президент аналітичного Центру «Відкрита політика»

Оксана РОМАНЮК, представник міжнародної організації «Репортери без меж»

Олександр ПАЛІЙ, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України