Янукович сьогодні на саміті в Донецьку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Донецька для участі в першому засіданні III Міжнародного інвестиційного саміту Donbass Investment Destination "Державно-приватне партнерство в контексті нової економічної політики України".

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Президент виступить із вітальним словом, а потім дасть прес-конференцію.

Саміт проходитиме 29 і 30 вересня. У його роботі візьмуть участь понад тисяча представників державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки та освіти з 13 країн.