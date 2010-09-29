Янукович сьогодні на саміті в Донецьку
12:50, 29 вересня 2010Політика
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З`їхалися гості з 13 країн
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Донецька для участі в першому засіданні III Міжнародного інвестиційного саміту Donbass Investment Destination "Державно-приватне партнерство в контексті нової економічної політики України".
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Президент виступить із вітальним словом, а потім дасть прес-конференцію.
Саміт проходитиме 29 і 30 вересня. У його роботі візьмуть участь понад тисяча представників державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки та освіти з 13 країн.
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