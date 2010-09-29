У київському списку на приватизацію опинився райвідділок міліції

Заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявляє, що в мерії підготовлено перелік з понад 300 важливих об’єктів столиці, які пропонуватиметься депутатам Київради вилучити з програми приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК сказав в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДР ТРК).

“На 7 число на сесію Київради виноситься відміна більше 300 об’єктів. З переліку приватизації вилучається, в тому числі і приміщення цілого ряду управлінь КМДА, які були продані. В тому числі було виставлено на продаж будівлі міського відділення Антимонопольного комітету, районний відділ міліції, Київмлин...”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, повний список буде розданий всім депутатам.

Крім того О.МАЗУРЧАК заявив, що на сьогодні призупинено оформлення 2,5 тис. земельних ділянок, які рішенням Київради були передані різним невідомим особам, в тому числі підставним студентам.

“Сьогодні йде робота. Жодна з цих земельних ділянок не оформлена. Йде слідство і по деяких питаннях вже відкриті кримінальні справи”, - зазначив заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у 2008-2009 роках на пленарні засідання сесії Київради виносились великі блоки питань про передачу у власність по 10 соток столичної землі різним приватним особам, громадянам. Блоки містили від десятків до сотень відповідних проектів рішень, які голосувались депутатами на засіданнях сесії без обговорень.

Наприкінці минулого року газета “Сегодня” написала, що має приклади операцій, коли земля відводилась для “липових землевласників”, яких шукають, зокрема, на біржі праці на вокзалі і в гуртожитках. Так, за інформацією видання, безробітному з Хмельницької обл. заплатили 100 грн., а студенту КПІ – 200 грн. за участь в операції.

При цьому видання зазначало, що столична прокуратура не раз стверджувала, що 10 соток, які постійно роздають на сесії, видаються зовсім не киянам, а підставним людям, які потім перепродують сотки якійсь відомій персоні.

Водночас у мерії стверджували, що якщо подібні випадки і є, то чиновникам про це невідомо.

До рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки".

Після великої хвилі громадської критики та невдоволення, 25 березня ц.р. Київрада скасувала свої попередні рішення про приватизацію приміщень, які займають 13 посольств та 9 об’єктів метрополітену. Трохи раніше через соціальну напругу та на задоволення протесту прокуратури депутати скасували рішення про приватизацію приміщень Володимирського та Житнього ринків.