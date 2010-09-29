З Львівської податкової разом втекли всі заступники голови?

Повідомило джерело у ДПАУ

Усі заступники голови Державної податкової адміністрації України у Львівській області написали заяви про звільнення. Про це повідомило УНІАН джерело в податковій адміністрації. За словами джерела, заяви були написані у присутності першого заступника голови ДПА України Віталія ЗАХАРЧЕНКА. Водночас, співрозмовник агентства не повідомив про причини таких кадрових пертурбацій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter