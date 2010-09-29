З Львівської податкової разом втекли всі заступники голови?
15:55, 29 вересня 2010Політика
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Повідомило джерело у ДПАУ
Усі заступники голови Державної податкової адміністрації України у Львівській області написали заяви про звільнення.
Про це повідомило УНІАН джерело в податковій адміністрації.
За словами джерела, заяви були написані у присутності першого заступника голови ДПА України Віталія ЗАХАРЧЕНКА.
Водночас, співрозмовник агентства не повідомив про причини таких кадрових пертурбацій.
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