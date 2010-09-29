Янукович - губернатору: коли хтось стоїть за спиною, у мене руки неспокійні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав донецькому губернатору Анатолію БЛИЗНЮКУ, щоб той не стояв у нього за спиною.

Як передає кореспондент УНІАН, це Президент сказав сьогодні в Донецьку, виступаючи із завершальним словом на III Міжнародному інвестиційному саміті.

Під час саміту за спиною Президента, який виступав з трибуни, став голова Донецької обласної державної адміністрації. За деякий час В.ЯНУКОВИЧ перервав виступ і попросив А.БЛИЗНЮКА не стояти у нього за спиною.

«Сядьте, будь ласка, тому що коли у мене хтось стоїть за спиною, у мене руки неспокійні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до губернатора.