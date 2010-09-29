Янукович обіцяє виконати «будь-яке рішення Конституційного Суду»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що влада виконає будь-яке рішення Конституційного Суду щодо змін до Основного Закону, внесених 2004 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Донецьку, відповідаючи на запитання щодо своєї можливої реакції в разі рішення Конституційного Суду стосовно скасування політичної реформи 2004 року.

"Я як Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада – ми повинні виконати будь-яке рішення Конституційного Суду. По-іншому не може бути у правовій державі", - переконаний Президент, підкресливши, що принцип верховенства права є фундаментом для будь-якої країни, що розвивається.

"Звичайно, ми повинні виконувати будь-яке рішення Конституційного Суду. Але я хочу сказати: ми маємо в Україні побудувати наше життя таким чином, щоб закони виконувалися, щоб право завжди панувало над будь-якими політичними емоціями", - наголосив глава держави.

Водночас він зауважив, що поруч із демократією завжди має бути відповідальність. "Це два нерозривні принципи. Тільки у цьому випадку можуть бути захищені права людини", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також зазначив, що у своїй діяльності робитиме все, щоб принцип верховенства права неухильно дотримувався.

"Тому будь-яке питання, якщо є рішення суду, і це остаточний вердикт – воно не може не виконуватися. Я як Президент, Гарант Конституції, буду завжди цього дотримуватися", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону №2222-IV від 8 грудня 2004 року «Про внесення змін до Конституції України».

На думку авторів подання, підставою для визнання неконституційним закону №2222 в цілому є порушення встановленої Конституцією України процедури його розгляду та ухвалення, оскільки відповідний проект закону «Про внесення змін до Конституції України» з певними поправками був розглянутий та ухвалений Верховною Радою України як закон №2222 без обов’язкового у такому випадку висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції (ст. 159 Основного Закону).