СБУ з монтировками, "усередині кричали жінки": новий обшук у бютівця

Співробітники СБУ увірвалися до ще одного офісу фірми «Рось», директором якої є депутат Київради від БЮТ Володимир СЕМИНОГА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини” з посиланням на члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Валерія БАБЕНКА, який разом з адвокатом прибув на місце події.

«Ми приїхали і побачили, як близько двох десятків працівників СБУ в цивільному одязі, деякі були з монтировками, періодично входять і виходять із приміщення», - сказав В.БАБЕНКО. При цьому, за його словами, до офісу нікого не впускали, а ззовні було чутно, як усередині кричать жінки. В.БАБЕНКО зауважив, що коли він, як народний депутат, разом із адвокатом намагався потрапити у приміщення, співробітники СБУ застосували до нього фізичну силу. «Лише після того, як я викликав міліцейський патруль, співробітники СБУ почали з нами спілкуватися і відпустили більшість людей», - повідомив він. За словами народного депутата, наразі співробітники СБУ продовжують перебувати в офісі фірми за адресою:м.Київ, вул. Фрунзе, 136.

Як відомо, сьогодні зранку СБУ увірвалися до офісу фірми на вулиці Спаській. Семеро співробітників спецслужби зламали двері і увірвалися у приміщення. Всіх людей зігнали в одну кімнату і нікого не випускають з неї.

Партія «Батьківщина» пов’язує такі дії СБУ з виборчою кампанією у місцеві органи влади і брутальними діями чинної влади щодо рейдерського захоплення регіональних організацій «Батьківщини», зокрема, намірами влади знищити фракцію БЮТ в Київраді.