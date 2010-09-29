Голова ЦВК каже, що вимогу Тимошенко до Януковича ніяк не можна виконати

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ наголошує, що нинішній персональний склад ЦВК відповідно до чинного законодавства не повинен змінюватися у зв`язку із зміною конфігурації політичних сил в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив журналістам, коментуючи, зокрема, вимогу голови політичної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО до Президента України змінити склад Центвиборчкому з метою забезпечення об`єктивності проведення місцевих виборів 31 жовтня.

«Якщо виходити з такої позиції, то треба постійно міняти склад комісії», - зазначив голова ЦВК.

Водночас він підкреслив, що в законі про Центрвиборчком визначено, що його члени призначаються на 7 років.

«А за 7 років може 10 разів помінятися конфігурація – у парламенті, з`являться нові партії – так що це означає?...», - зауважив В.ШАПОВАЛ.

При цьому він зазначив, якщо буде ухвалене інше законодавство щодо призначення складу ЦВК, то тоді треба буде діяти відповідно до його вимог.

«Тобто тут, розумієте, є алогізм, певний. Якщо призначати безстроково, то можна було б думати, що члени ЦВК призначаються під якийсь розклад у парламенті. А між іншим місцеві вибори – це інша комбінація: одна справа – парламентські партії, інша справа – партії», - також пояснив голова ЦВК.

Як він резюмував «склад ЦВК не пов`язаний із партійно-політичними пертурбаціями в державі".