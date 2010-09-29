Кандидат у мери постраждав у бійці з податковою міліцією

У Херсоні кандидат у мери від Союзу лівих сил Владлен ГІРІН постраждав у сутичці з податковою міліцією.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у виборчому штабі В.ГІРІНА, сьогодні близько 8 години ранку близько 10 працівників податкової міліції в масках мали намір пройти у приміщення фірми підприємця, що розташована на вул. Кольцова у Херсоні. Податківці намагалися провести обшук на підприємстві.

Сам кандидат та кілька його працівників намагалися протидіяти податківцям, вважаючи їх дії протизаконними і перешкоджанням В.ГІРІНУ брати учать у виборах.

Під час сутички В.ГІРІН отримав травми обличчя та плеча і йому довелося надавати медичну допомогу в одній з лікарень міста.

Через сутичку з податківцями В.ГІРІН не зміг взяти участь у конференції міської організації Союзу лівих сил (СЛС), яка й мала висунути підприємця на посаду мера Херсона.

Конференція пройшла пізніше за участю В.ГІРІНА і офіційно висунула його кандидатом в мери обласного центру а також затвердила виборчі списки кандидатів у депутати до Херсонської міськради.

В прес-службі ДПА в Херсонській області прокоментували інцидент з В.ГІРІНИМ так: співробітники Головного відділу податкової міліції ДПІ у м.Херсоні розслідували справу щодо ухилення від податків.

Податківці виявили ланцюг із 9 суб’єктів господарювання, які управлялися вузьким колом осіб. Не будучи фактично ні засновниками, ні посадовими особами даних підприємств, ці особи безпосередньо вели фінансово-господарську діяльність підприємств. При цьому серед таких горе-керівників – В.ГІРІН, зазначили у прес-службі ДПА.

Схема ухилення від сплати податків складалася з проведення операції з імпорту товарів на територію України, надання їх на правах давальницької сировини для виробництва матеріалів та готової продукції.

За фактом незаконної діяльності підприємства, задіяного у схемі, 24 вересня 2010 року слідчим відділом податкової міліції ДПА у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч.4 ст.191 КК України «Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем».

Прокуратурою Херсонської області в рамках порушеної кримінальної справи дана санкція на проведення обшуку за місцем реєстрації підприємства.

Саме сьогодні слідчі податкової міліції ДПА у Херсонській області у супроводі оперативних співробітників та співробітників фізичного захисту виїхали на місце для проведення слідчих дій. Однак, власники підприємства та скеровані ними до деструктивних дій працівники чинили опір співробітникам податкової міліції. У результаті податківцям завдано тілесних ушкоджень.