До кількох ТВК включили псевдочленів партії "Реформи і порядок"

До низки територіальних виборчих комісій увійшли представники псевдоосередків партії «Реформи і порядок», що входить до складу Блоку Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПРП з посиланням на лідера партії, народного депутат від БЮТ Сергія СОБОЛЄВА.

За словами С.СОБОЛЄВА, до складу низки тервиборчкомів були включені кандидати від “клонованих” місцевих осередків ПРП.

«У Донецькій області людина, яка була виключена з наших лав ще вісім років тому, за допомогою фальшивої печатки партії подала своїх кандидатів у члени тервиборчкому», – сказав він.

За словами голови ПРП, така ж ситуація спостерігається у Донецьку і Кіровограді.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що партія «Реформи і порядок» звернулася з цього приводу до місцевих органів прокуратури та до Генерального прокурора України.