Голову Львівського обласного тервиборчкому впіймали на підкупі колег

Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права через підкуп та затримано голову територіальної виборчої комісії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою області за матеріалами УСБУ у Львівській області порушено кримінальну справу стосовно голови територіальної виборчої комісії за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права підкупом за ознаками злочину, передбаченого ст. 157 ч.3 КК України. Підозрюваного затримано і він поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Для розслідування кримінальної справи створена слідчо-оперативна група з числа досвідчених працівників прокуратури області та УСБУ в області, додали у прес-службі.

Перебіг слідства контролюється керівництвом прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ у Львівській області, голову ТВК затримали під час передачі іншому члену ТВК двох тисяч доларів «за можливе сприяння безпідставно зареєструвати списки кандидатів на вибори».

Довідка УНІАН. На Львівщині головою обласної Територіальної виборчої комісії призначено члена Української соціал-демократичної партії Ігоря КРАВЧУКА. Про це йдеться у додатку №328 до постанови Центральної виборчої комісії від 15 вересня.

Львівську обласну ТВК, за даними сайту ЦВК, очолював представник Української соціал-демократичної партії Ігор Кравчук.