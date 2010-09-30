В БЮТ не розуміють, хто заважає Януковичу працювати

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) переконаний, що народ не дозволить правлячій коаліції утвердити в Україні тоталітаризм.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

За словами депутата, заява голови фракції Партії регіоніву Верховній Раді Олександра ЄФРЕМОВА про можливість продовження повноважень Верховної Ради VI скликання, а також введення в країні прямого президентського правління свідчить про те, що правляча коаліція вивчає грунт для подальшого затвердження в Україні тоталітарної системи правління.

«Йде промацування грунту правлячою коаліцією. Є люди, які хочуть повернути тоталітарну систему і управляти зі своїх крісел не тільки бюджетом країни, але і всією політичною ситуацією України. Вони заради своїх чиновницьких крісел готові відмовитися від демократичних перетворень і принципів», – сказав депутат.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ відзначив, що фракція БЮТ негативно ставиться до збільшення строку повноважень Президента і Верховної Ради: «Ми розуміємо, що якщо до парламенту вчасно не прийдуть нові політичні сили, нові люди, які проводитимуть реформи, захищатимуть громадян України від свавілля чиновників, то на краще в нашій країні нічого не зміниться».

На думку політика, зараз влада «сильна, як ніколи», тому не повинно виникати проблем з реалізацією реформ, обіцяних під час виборів.

«Є обраний Президент, є коаліція у Верховній Раді, є уряд – цей трикутник працює абсолютно чітко в одному напрямі, одним словом, зараз ніхто Віктору ЯНУКОВИЧУ працювати не заважає. Просто потрібно утілювати реформи, які обіцяли і яких чекають люди від Президента, від уряду і парламенту, і таким чином міняти життя звичайного українця на краще, а політичні хабарі абсолютно ні до чого», – вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що є прихильником парламентсько-президентської форми правління і вважає, що вибори парламенту і Президента потрібно проводити у встановлені Конституцією строки. «Не можна політичною корупцією знищувати демократію: інакше народ чиновників вижене мітлою», – резюмував бютівец.

Довідка УНІАН. Лідер фракції Партії регіонів О.ЄФРЕМОВ у вересневому інтерв’ю «Главреду» відзначив, що вважає можливим продовження повноважень Верховної Ради нинішнього скликання і введення прямого президентського правління.

Зокрема, політик відзначив, що зараз в Україні вибори Президента і Верховної Ради розведені в часі, «хоча логіка підказує, що вони повинні проводитися одночасно, щоб країна через рік не ходила на виборчі дільниці».

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що якщо переобрати парламент в 2012 році, а потім на три роки продовжити повноваження Президента, то це може викликати невдоволення. «І Президент на це сам ніколи не піде. Тому необхідно буде порадитися з народом – щоб не група народних депутатів приймала рішення продовжити собі повноваження, а народ приймав відповідне рішення. Втім, якщо народ скаже цим ініціативам «ні» – отже, ні», – сказав він.

Також політик допускає введення в Україні прямого президентського правління у випадку, якщо опозиція і надалі блокуватиме роботу парламенту і відмовиться йти на компроміс з владою.