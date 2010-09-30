Кандидат від ПР у мери Сімферополя має намір боротися з «ворогами народу»

У новій сімферопольській міській раді Партії регіонів вдасться сформувати домінуючу більшість. Про це в ході прес-конференції кандидатів у депутати ВР АРК, які увійшли до першої «п`ятірки» виборчого списку Партії регіонів, заявив журналістам кандидат на пост міського голови Сімферополя Віктор Агєєв.

«Я не бачу конкурентів команді Партії регіонів, яка складається з управлінців і господарників. Упевнений, ми візьмемо більше 60% голосів, і протягом 5 років працюватимемо спокійно і продуктивно», - заявив політик.

За його словами, сьогодні Сімферополь перестав бути містом спільного блага і спільної користі. Тому вибори міської влади вкрай важливі для формування сильної президентської вертикалі і початку економічного відродження південної столиці.

«Ми – команда Президента, і за нашими діями сімферопольці оцінюватимуть роботу глави держави», - відзначив лідер нової сімферопольської команди Партії регіонів, - «наша політика повинна бути рішучою, а дії – ефективними».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що за оцінками експертів і інформацією Комітету Виборців України, рейтинг Агєєва сьогодні на рівні 30% і має позитивну динаміку, кандидат на пост сімферопольського міського голови від Партії регіонів сказав:

«Рейтингами не цікавлюся, а своїми головними опонентами вважаю – ковбані на дорогах, сміття, розбиті ліхтарі, убоге водопостачання, застаріле ЖКГ, безробіття, бідність основної маси городян»

За словами Віктора Агєєва, це не просто конкуренти, «а вороги народу, як колись говорили».

«З цими ворогами я боротимуся швидко, рішуче і системно. А особисті амбіції претендентів на мерське крісло мені не цікаві!», - підкреслив він.

При цьому кандидат відзначив, що авторитет у людей заробляється роками і конкретними справами, а не «буремними 90-ми».

Нагадаємо, 28 вересня відбулася XV конференція Кримської республіканської Партії регіонів. З доповіддю про її виборчу платформу виступив голова КРО Партії регіонів Василь Джарти. Другим питанням порядку денного стало висунення кандидатів в депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів у Верховну Раду АРК 31 жовтня.

27 вересня Сімферопольська міська організація Партії регіонів офіційно висунула кандидатом на посаду міського голови кримської столиці Віктора Агєєва.