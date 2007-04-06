У коаліцію не прийматимуть позафракційних депутатів

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про внесенням змін до статті 61 Регламенту ВР та постанови ВРУ «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 258 із 259 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Цією постановою передбачається виключити ч. 4 ст. 61 Регламенту ВР, в якій зафіксовано, що позафракційні депутати в індивідуальному порядку мають можливість вступати до коаліції.

Відразу після прийняття цієї постанови у ВР була оголошена перерва на півгодини, під час якої були проведені збори коаліції.

Координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що відповідно до прийнятої постанови на сьогодні до складу коаліції входять 238 осіб – 186 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 31 – із СПУ, 21 – з КПУ.