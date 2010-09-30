Лідер Нашої України пригрозив «дійти до дверей кожного нардепа»

Партія "Наша Україна" починає активну кампанію проти ухвалення закону про мови, включаючи акції протесту біля стін Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Політради "Нашої України" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на прес-конференції сьогодні у Києві.

Він підкреслив, що влада не розуміє, що ухвалення вищезазначеного законопроекту є фактично початком війни проти власного народу. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, думку «Нашої України, можна розцінювати цей законопроект як мовний сепаратизм.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що "Наша Україна" не буде стояти осторонь і буде активно протидіяти ухваленню цього законопроекту. “Ми вважаємо, що прийшов час діяти, і "Наша Україна" розпочинає діяти”, - сказав він.

Він повідомив, що сьогодні звернувся з відкритим листом до всіх народних депутатів із закликом не підтримувати законопроект, який знищує державну мову. В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що народні депутати не мають ні права, ні мандата народу голосувати за цей документ.

У листі він також вимагає від народних депутатів публічно висловити свою позицію по цьому законопроекту: «Або ви публічно зобов’язуєтесь не голосувати, або мандати на стіл і геть з парламенту».

Також у планах «Нашої України» - проведення акцій протесту під стінами парламенту та обласних і районних держадміністрацій.

Голова Політради партії наголосив, що активісти планують дійти до дверей кожного народного депутата з вимогою не голосувати за законопроект про мови. «Особливо це стосуватиметься тих депутатів, які зрадили своїх виборців і перейшли до провладної коаліції», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що "Наша Україна" закликає усі політичні сили, у першу чергу патріотичні, пам’ятати, що без них у Партії регіонів немає голосів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що "Наша Україна" також закликає владу зрозуміти, що цей документ є загрозою існування незалежної України. «Ця загроза полягає у тому, що автори законопроекту – Партія регіонів, КПУ, Блок Литвина – свідомо реалізовують ворожий для наших громадян сценарій», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Він вкотре наголосив, що "Наша Україна" буде активно протистояти цьому і боротися за власну мову.

«Ми закликаємо владу зупинитися і зрозуміти, що цей закон є ворожим, і якщо Партія регіонів, комуністи, Блок Литвина намагатимуться протягнути цей закон, це призведе до того, що постане «Мовний майдан», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він заявив, що “Нашу Україну” не зупинять будь-які заборони влади на проведення акцій протесту. «Ми дійсно оновлюємось і будемо діяти активно», - сказав він.

Текст відкритого листа Голови Ради партії «Наша Україна» Валентина Наливайченка до народних депутатів України наводимо повністю:

"Шановні народні депутати України!

Звертаюсь до Вас за дорученням з’їзду партії «Наша Україна». Причиною нашої глибокої занепокоєності є дії влади, які ставлять під сумнів можливість Українського народу повноцінно розвиватись на своїй землі.

Українці у своїй історії пережили століття реалізації цілеспрямованої політики на знищення української мови – душі й основи народу.

Лише з проголошенням незалежності України у 1991 р. було припинено духовно-культурний геноцид Українського народу.

Проте нинішня влада хоче повернути в Україні колоніальну мовну політику. Вона несумісна із зміцненням національної єдності та державної незалежності.

Розроблений та поданий на розгляд Верховної Ради України владною коаліцією проект закону «Про мови в Україні» відверто та послідовно нівелює статус української мови як єдиної державної.

Прикриваючись красивими деклараціями про адаптацію мовного законодавства України «до стандартів міжнародного світового та європейського права в сфері мовної політики», антиукраїнські сили хочуть поновити зупинений у 1991 р. процес русифікації України.

Справжньою метою авторів даного законопроекту є зробити знання та застосування державної української мови необов`язковим. Натомість створити легальну ситуацію, за якої в усіх сферах суспільного життя безроздільно пануватиме російська мова.

З правової ж точки зору цей законопроект є спробою фактично змінити мовний режим в країні – без внесення змін до ст.10 Конституції України.

Хочу також наголосити, що запропонований законопроект суперечить Рішенню Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. У ньому чітко роз’яснено, що положення частини першої статті 10 Конституції України треба розуміти так, що українська мова як державна є обов`язковим засобом спілкування на всій території України в усіх публічних сферах. Інші мови можуть вживатись у певних випадках лише поряд з українською, а не замість неї, як хочуть це закріпити у новому законі «Про мови в Україні». Це – відверте зазіхання на основи конституційного ладу в Україні.

Я переконаний, що фактичне зниження статусу державної мови, яка за даними Всеукраїнського перепису населення є рідною для понад двох третин громадян, є приниженням їхньої національної та особистої гідності і викличе неминучий спротив.

Такі безвідповідальні й відверто провокаційні «ініціативи» однозначно посилюють ризики політичного розколу України.

Нещодавній з’їзд політичної партії «Наша Україна» у своїй заяві одностайно наголосив, що відмова влади від досягнутого національного мовного компромісу, розмивання державного статусу української мови є спробою ревізії самого державного ладу.

Вважаємо, що дана ситуація є чи не найбільшою за усі попередні роки незалежності України загрозою українській державності, миру та спокою у суспільстві.

У зв’язку з цим закликаю вас – українських законодавців – не допустити ухвалення відверто антиукраїнського закону, який принижує честь та гідність українців у власній державі, несе реальну загрозу подальшому повноцінному розвитку українського народу.

Окремо звертаюсь до народних депутатів України, які пройшли до парламенту за списками блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». Пам’ятайте: ви стали парламентаріями не як окремі особи. Стаючи під знамена блоку, ви зобов’язалися виконувати його програму. Програму, яка містить таке положення: «Захистимо нашу ідентичність – українську мову та культуру, сформуємо єдиний інформаційний простір країни».

Наголошую: у лавах якої би політичної сили ви зараз не мислили себе – ви не маєте права підтримати злочинний проект Закону «Про мови». Зраду своєї мови, зраду самого себе не можна спокутувати нічим. Якщо ви, всупереч позиції людей – ваших виборців, підтримаєте антиукраїнський закон, на вашому імені назавжди залишиться тавро зрадника.

Звертаюсь до кожного з вас: або ви публічно зобов’яжетесь не голосувати за цей закон, або мандат на стіл – і геть з парламенту!

Голосування за цей законопроект буде рівноцінним публічному визнанню: той, хто має намір голосувати за нього, працює на знищення української мови і української державності.

Є мова – є майбутнє!

Русифікації – стоп!"