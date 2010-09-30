У “Батьківщині” заявляють про втручання влади у вибори

Голова Хмельницької обласної партійної організації “Батьківщини”, народний депутат Василь КРАВЧУК заявляє про втручання представників влади на Хмельниччині у виборчий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

За словами В.КРАВЧУКА, Партія регіонів підключає до виборчих перегонів керівників районів. Зокрема, у Теофіпольському районі о 3:00 ночі у кабінеті голови Дільничної виборчої комісії сидів заступник голови РДА зі списками кандидатів у депутати від Партії регіонів. Схожий випадок стався і у Кам’янець-Подільському районі, де всю ніч під дверми комісії чергували два заступники голови райдержадміністрації.

“Згідно з законом, державному службовцеві заборонено втручатися у виборчий процес. Якщо таке відбувається, обов’язково порушується кримінальна справа”, – сказав В.КРАВЧУК.

Також він заявив, що у ніч з 28 на 29 вересня у приміщенні Хмельницької школи мистецтв, де працює міська ТВК, невідомі напали на представника “Батьківщини”, який мав подати документи на реєстрацію кандидатів від цієї політсили. “Нашу людину міліція забрала у відділ для дачі пояснень. На ранок у черзі під №1 стояв представник від обласної організації Партії регіонів. У цьому я не бачу великої біди, однак ми знову пересвідчуємося, наскільки чесно й демократично відбуватимуться вибори на Хмельниччині”, – заявив лідер облорганізації ВО “Батьківщина”.