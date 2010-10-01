Шведський посол оцінив, чи варто вкладати гроші в Севастополь

Перспективи реалізації інвестиційних проектів у Севастополі стали головною темою зустрічі голови Севастопольської міської ради Юрія ДОЙНИКОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Стефаном ГУЛЛГРЕНОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради Севастополя, під час переговорів було продовжено обговорення питань, які порушувалися під час квітневого візиту до Севастополя міністра закордонних справ Швеції Карла БІЛЬТДА. «Серед них особлива увага була приділена стратегії економічного і соціального розвитку Севастополя, перспективам впровадження альтернативних видів енергетики, інноваційним методам переробки побутових відходів, а також питанням ефективної організації життєдіяльності міського господарства», - повідомили у прес-службі.

За інформацією Ю.ДОЙНИКОВА, «шведську сторону цікавить наявність проектів, що пропрацьовані, вміння знайти готові до використання розробки і залучити фахівців». Як зазначив він, «у свою чергу, іноземні партнери готові надати допомогу в навчанні, взяти пайову фінансову участь в підготовці перших етапів виконання проектів, запропонували допомогу в отриманні кредитів з боку країн ЄС і Європейського банку реконструкції і розвитку». За словами керівника міськради, під час спілкування він «побачив справжній інтерес з боку посольства і представників бізнес-кіл Швеції, яких представляв у своєму виступі пан посол». Як стверджує Ю.ДОЙНИКОВ, «вже сьогодні Стефан ГУЛЛГРЕН може запропонувати ряд партнерів, які можуть взяти участь в рентабельних проектах зо водовідведення, водозабезпечення, теплоенергетики і створення транспортної інфраструктури. Цілком можливі реальні, цікаві інвестиції».

Інтерес зарубіжних колег до Севастополя голова міськради пов`язує зі стабілізацією ситуації в країні та місті. «Те, що сьогодні побудована вертикаль влади, яка здатна динамічно, послідовно, без спротиву деструктивних елементів вирішувати завдання, поставлені перед країною і містом, - це великий плюс для інвестування. Гроші люблять стабільність. Нормальна, конструктивна творча робота - це основний фундамент для інвестування», - сказав Ю.ДОЙНИКОВ.