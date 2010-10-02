Чи можна сказати, що Україна стала президентською республікою?

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що в Україні залишається змішана модель управління державою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

Відповідаючи на запитання: «Чи можливо сказати, що Україна стала президентською республікою?», О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив: «Ні, неможливо цього сказати, оскільки це не є чисто президентська модель». «Я не говорив би про якісь нові повноваження (йдеться про повноваження Президента України –УНІАН)», - додав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що «в Україні залишається змішана модель, оскільки у нас, окрім глави держави, є Кабінет міністрів України, і система виконавчої влади збудована таким чином, що саме уряд є вищим органом в системі виконавчої влади".

Говорячи про рішення Конституційного Суду України щодо скасування політичної реформи 2004 року, міністр юстиції сказав, що різні політичні сили свого часу намагалися зробити такий крок. «Якщо попередні робили півкроку і думали - а раптом нам це знадобиться, то зараз це зроблено», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ. Він наголосив, що мотиви, якими керувалися ті, хто звернувся до КС з даного питання, - «відновити дію того типу державного менеджменту, який може бути ефективним, незалежно від прізвища керівника».

За його словами, «ми отримали ситуацію, коли, апріорі, були закладені механізми, які створювали конфлікт в середині управління країною». О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що політична ситуація є «нестабільною з точки зору можливої зміни прізвищ і назв політичних сил, і для того, щоб країна стабільно розвивалася, потрібно, щоб в Основному Законі була закладена та модель, яка дозволяє бути ефективним державному менеджменту - керуванню країною, - незалежно від того, яка політична сила, який Президент і який прем’єр-міністр працює».

На запитання, яким чином житиме держава, враховуючи, що велика кількість законів на сьогодні суперечить Конституції України 1996 року, О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що «норми Конституції є нормами прямої дії і ними можна користуватися незалежно від того, що записано в законі».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що після скасування Конституційним Судом політреформи 2004 року «всі без винятку нормативні акти» України залишаються чинними. При цьому він додав, що всі вони є чинними в тій частині, в якій не суперечать Конституції 1996 року. «Якщо в когось виникає сумнів - суперечить чи ні, то для того є суд, для законів - Конституційний суд, для всіх інших актів є адміністративний суд. Немає жодних проблем з цим», - наголосив він.

О.ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ приведе склад уряду у відповідність до Конституції України, тобто відповідно до Конституції 1996 року, якою передбачено, що в уряді має бути перший віце-прем`єр та троє віце-прем`єрів-міністрів. «Наскільки я знаю Президента України, він завжди декларував і своїми діями доводив, що він шанує Конституцію і закон, і він обов’язково виконає вимоги Конституції і приведе у відповідність до Основного закону держави склад Кабміну», - наголосив міністр юстиції.

Коментуючи заяви народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА з приводу можливості легітимізації повернення до Конституції України 1996 року шляхом голосування 300 голосами у Верховній Раді України, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Це не має нічого спільного із правом». «Арсеній Петрович хороший політик і, очевидно, шукає якісь приводи для того, щоб щось зафіксувати», - додав він.