Турчинов наголошує, що ні ЖЕК, ні КС не може змінювати Конституцію

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Конституційний Суд мав звернутися до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до положень Конституції, які викликають суперечності, а не відміняти всю Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "Шустер Live".

За словами О.ТУРЧИНОВА, можна довго сперечатися про те, гарна Конституція 2004 року чи ні, але "не можна ламати країну через коліно". Він наголосив, що не може Конституційний Суд за одну ніч змінювати Конституцію. "Не мають вони на це право. Не може ні ЖЕК змінювати Конституцію, ні Конституційний Суд. Конституційний Суд максимально міг звернутися до Верховної Ради з пропозицією переголосувати ті чи інші статті, які викликають у них питання", - додав він. За словами О.ТУРЧИНОВА, ВР конституційною більшістю могла би внести зміни до Конституції або повернутися до її попередньої редакції.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що у нього немає ілюзій стосовно того, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дослухається до думки опозиції чи народу. "Це не просто Конституційний Суд подумав і прийняв рішення. Це рішення готувалося Адміністрацією Президента, виключно за командою ЯНУКОВИЧА", - сказав О.ТУРЧИНОВ.