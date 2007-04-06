Представники комуністів і СПУ в Центрвиборчкомі терміново похворіли

Центральна виборча комісія не може провести засідання через відсутність кворуму, повідомляє «5-й канал».

У ЦВК кореспонденту УНІАН телефоном підтвердили інформацію про те, що 4 з 13 членів комісії перебувають на лікарняному.

Зокрема, на лікарняному перебувають члени ЦВК за квотою комуністів Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ і Юрій ДОНЧЕНКО, представник від СПУ Олександр ЧУПАХІН, а також Ігор КАЧУР.

Рішення ЦВК вважаються легітимними тільки в тому випадку, якщо в засіданні взяли участь 10 з 13 членів Комісії.