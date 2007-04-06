Представники комуністів і СПУ в Центрвиборчкомі терміново похворіли
21:52, 06 квітня 2007Політика
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До кворуму бракує однієї людини
Центральна виборча комісія не може провести засідання через відсутність кворуму, повідомляє «5-й канал».
У ЦВК кореспонденту УНІАН телефоном підтвердили інформацію про те, що 4 з 13 членів комісії перебувають на лікарняному.
Зокрема, на лікарняному перебувають члени ЦВК за квотою комуністів Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ і Юрій ДОНЧЕНКО, представник від СПУ Олександр ЧУПАХІН, а також Ігор КАЧУР.
Рішення ЦВК вважаються легітимними тільки в тому випадку, якщо в засіданні взяли участь 10 з 13 членів Комісії.
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