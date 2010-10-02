Колесніков порахував, що українська мова дорого обходитиметься
14:59, 02 жовтня 2010Політика
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Потрібні інвестиції
Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що для популяризації української мови в країні потрібні значні інвестиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES).
«Доки не буде інвестицій, мільярдів доларів на підтримку розвитку української мови, не буде розвитку української мови», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
Також, за словами віце-прем`єра, щоб збільшити частку українського продукту, необхідно розробити ефективні маркетингові програми, щоб він ставав модним і таким, що купується.
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