Колесніков порахував, що українська мова дорого обходитиметься

Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що для популяризації української мови в країні потрібні значні інвестиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES).

«Доки не буде інвестицій, мільярдів доларів на підтримку розвитку української мови, не буде розвитку української мови», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також, за словами віце-прем`єра, щоб збільшити частку українського продукту, необхідно розробити ефективні маркетингові програми, щоб він ставав модним і таким, що купується.