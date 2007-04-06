Вітренко: прогресивні соціалісти не дозволять вкрасти свою перемогу

Дострокові вибори до Верховної Ради могли би стати шансом для партій центристського і лівого спрямування, які не пройшли до парламенту минулого року. Про це заявила "Німецькій хвилі” лідер прогресивних соціалістів Наталія ВІТРЕНКО. При цьому вона висловила переконаність у необхідності позачергових парламентських перегонів і впевненість у перемозі.

Лідер ПСПУ вважає, що дострокові вибори, причому одночасно і парламентські, і президентські, є найкращим шляхом виходу із політичної кризи.

Н.ВІТРЕНКО повідомила, що підготовку до позачергових виборів уже розпочато, але ще не вирішено, чи готуватися до ймовірних парламентських перегонів самостійно, чи в блоці із союзниками. За її словами, є кілька пропозицій, і це питання зараз вирішується.

Водночас вона висловила переконання, що навіть самостійно прогресивні соціалісти пройдуть до парламенту, і не дозволять “вкрасти свою перемогу”.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними результатами виборів народних депутатів України, які відбулись 26 березня 2006 р., Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” отримав 2,93% голосів виборців, не подолавши, таким чином 3-процентний прохідний бар’єр до Верховної Ради.