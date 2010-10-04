У Тимошенко кажуть, що київська ТВК зареєструвала список "клона"

Київська обласна територіальна виборча комісія відмовила Київській обласній організації "Батьківщина" у реєстрації кандидатів в депутати до Київської облради, натомість зареєструвала виборчий список від псевдоорганізації, яку очолює Володимир МАЙБОЖЕНКО, виключений з лав партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата України, голови Київської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Костянтина БОНДАРЄВА.

"2 жовтня Київська обласна територіальна виборча комісія на своєму засіданні зареєструвала списки кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі, сформовані і подані клоном Київської обласної "Батьківщини". Це засідання відбувалося ледь не у секретній обстановці. Ані журналістів, ані кандидатів у депутати не пускали до зали засідань", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також повідомили, що до народних депутатів К.БОНДАРЄВА та Сергія ВЛАСЕНКА, які намагались пройти до ТВК, правоохоронці застосували фізичну силу. "Як тільки-но парламентарії потрапили до зали засідань, голова ТВК Дмитро ДЕРЕВЕНЕЦЬ оголосив перерву. Лише через кілька годин члени ТВК продовжили засідання.

Розгляд списків від легітимного політичного осередку "Батьківщини" перенесли на 3 жовтня. Це засідання також відбувалось у секретній обстановці. Ніхто не знав ані час, ані місце його проведення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією обласної організації "Батьківщина", члени ТВК відмовились реєструвати справжніх кандидатів від цієї політичної сили до Київської облради у багатомандатному виборчому окрузі. "Своє рішення вони не захотіли пояснювати, обмежилися лише фразою, що у Мін’юсті зареєстрована "Батьківщина" під керівництвом МАЙБОЖЕНКА, звільненого за зраду ще кілька місяців тому", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Народні депутати, які були присутні на засіданні, поцікавились у голови ТВК, чому нікого з представників комісії не було на легітимних партійних конференціях Київської обласної "Батьківщини" 28 вересня та 2 жовтня, коли формувались списки кандидатів.

"Члени ТВК не відреагували на питання, натомість дуже швидко почали збиратись і йти із зали. Всі рішення обласної ТВК – незаконні. Голова територіальної виборчої комісії Дмитро ДЕРЕВЕНЕЦЬ і її члени особисто будуть відповідати за все, що нині відбувається у ТВК. Зараз вони сліпо виконують вказівки Адміністрації Президента і вірять у свою безкарність. Втім, рано чи пізно їм доведеться відповідати за свої дії", - підкреслив голова Київської обласної "Батьківщини", народний депутат К.БОНДАРЄВ.