Політолог: а що змінилося після рішення КС?

Директор інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО вважає, що найближчим часом очікувати відставки прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА не варто.

Таку думку він висловив на прес-конференції в Києві.

“Я зроблю прогноз, що в найближчій перспективі, як мінімум місяць-два… не буде міняти Віктор ЯНУКОВИЧ прем’єр-міністра”, - зазначив політолог.

В.ФЕСЕНКО зауважив, що Президент зможе змінювати склад уряду “точечно”, приймаючи рішення одноосібно, без участі парламенту. А якщо відправляти у відставку М.АЗАРОВА, то автоматично у відставку йде весь склад уряду. А для затвердження кандидатури нового прем’єра потрібно буде знову домовлятися з депутатами.

Також, на його думку, найближчим часом не відбудеться відставки голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. “Якщо ХОРОШКОВСЬКИЙ занадто заважатиме іміджу Президента, не самому Президенту, лише тоді його переведуть на іншу роботу”, - наголосив він.

В.ФЕСЕНКО наголосив, що рішенням Конституційного Суду було де-юре легалізовано ту систему управління, яка фактично існувала з березня 2010 року. Тому очікувати кардинальних змін в країні не варто.

Водночас, суттєво зміниться роль Адміністрації Президента, яка відтепер відіграватиме значну роль. “Після рішення КС, вплив Адміністрації Президента, як владної інституції, різко збільшується. І юридична і політична”, - наголосив він, зауваживши, що саме в АП готуватимуться в тому числі й всі кадрові рішення.

“Фактично зараз Адміністрація Президента стає другим урядом, можливо, по багатьох питаннях навіть більш важливим урядом, ніж Кабінет міністрів”, - підкреслив він. За його словами, сьогодні роль і статус уряду повертається до “кучмівських часів”, коли Кабмін виконував роль організатора і розпорядника економічних справ.