У Кабміні вже з'явилася перша жертва дрес-коду

У Кабінеті міністрів вже є перша жертва дрес-коду. Одразу після ухвалення нових правил до будівлі уряду не пустили фотокореспондента одного з видань: він був одягнений «не за формою» - в штанях карго (з великими накладними кишенями). Щоправда, журналістка "Сегодня" в яскравих туфлях і сукні спокійно зайшла в Кабмін.

«Журналісти відвідують будівлю уряду? Рекомендуємо їм дотримуватися ділового стилю, - заявив «Телекритиці» директор департаменту інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну Ігор Сторожук. Якщо ви не дотримуватиметеся ділового стилю, це за межами компетенції нашого департаменту. Чи пускатиме охорона - слід питати у охорони».

Нагадаємо, в уряді щойно ввели жорсткий дрес-код: працівники мають одягатися лише в діловому стилі. Чоловікам належить мати мінімум по три костюми – «парадний», звичайний робочий і літній, причому приглушених тонів з ледве помітним малюнком, і уникати туфель з великими блискучими пряжками. Жінкам заборонили ходити в щільних сукнях, прозорих блузах, трикотажних светрах, носити речі з яскравим малюнком і оголяти руки.