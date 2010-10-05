У Кабміні ввели дрес-код: піджак застебнутий, декольте заборонено

Працівникам секретаріату уряду заборонили два дні поспіль ходити на роботу в одному костюмі. А жінкам настійно порекомендували не вдягати прозорі сукні і "одяг у квіточки". Про це повідомляє ТСН

Міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов затвердив рекомендації щодо зовнішнього вигляду працівників cекретаріату Кабміну.

Відповідний наказ від 30 вересня №155 оприлюднений на сайті уряду. Рекомендації введені в дію з 1 жовтня "з метою підвищення рівня дисципліни".

Основна увага в документі приділена діловому костюму і гардеробу держслужбовця.

"Костюм державного службовця повинен створювати враження наявності смаку та бути стильним, він не повинен бути надто яскравим чи зухвалим", - наголошено в документі.

Серед основних вимог до одягу названі акуратність, стриманість і охайність. "Краще вдягатися просто, ніж з претензією. Варто уникати авангардних напрямів і "писку моди".

"Діловий етикет чітко визначає, що два дні поспіль не можна ходити на роботу в одному і тому ж вбранні", - підкреслено в рекомендаціях.

Документ розділено на дві частини, відповідно, чоловіче та жіноче ділове вбрання.

Чоловіків зобов`язують мати не менше ніж три костюми: вихідний, робочий, літній, "набір сорочок, краватки, білизну, темні довгі шкарпетки чи гольфи, тонкий трикотажний пуловер з У-подібним вирізом чи жилет, туфлі, класичні черевики".

"В офіційній обстановці піджак повинен бути застібнутим. У застібнутому піджаку входять до кабінету на нараду, сидять у президії чи виступають перед людьми. Нижній ґудзик піджака ніколи не застібають. Розстібнути ґудзики можна за столом під час сніданку, обіду, вечері чи сидячи у кріслі", - йдеться у рекомендаціях.

"Брюки не повинні занадто обтягувати стегна; стрілка на брюках має проходити точно посередині ноги і взуття", - зазначили автори дрес-коду.

Чиновникам також нагадали, що шкарпетки вибирають під колір брюк, вони повинні бути довгими, без візерунка, з тугою резинкою (щоб при сидінні нога залишалася закритою).

Жінка - державний службовець на робочому місці повинна виглядати жіночно, стильно, елегантно, мати індивідуальний шарм, незважаючи на деякі обмеження ділового етикету, зазначено в документі.

Там перераховуються 10 обмежень для жіночого вбрання ділового стилю, серед яких:

- не носити одяг, що повністю відкриває руки;

- не рекомендується глибоке декольте на блузах чи сукнях;

- не вдягати надто вузькі і короткі спідниці (класична довжина - до середини коліна) та спідниці з глибокими розрізами спереду, ззаду чи збоку;

- не вдягати прозорі сукні чи блузи, через які просвічує спідня білизна;

- не вдягати сукні, що щільно облягають фігуру;

- не варто носити одяг із синтетичних тканин, які електризуються; з еластичних тканин з додатком лайкри; прозорих тканин, мережива, блискучого шовку, джинсової тканини;

- не рекомендується одяг із тканин у квіточки, інші малюнки, з використанням живописних полотен, друкованих текстів, портретів людей чи зображень тварин тощо;

- не варто зловживати брючними костюмами і брюками;

- не рекомендується використовувати масивні та яскраві прикраси, а також рюші, волани, бахрому, пір`я, банти; в оформленні ділового костюма варто уникати численних накладних деталей.

"Макіяж не повинен бути надто яскравим (робити його вранці за робочим столом чи підправляти щось у присутності інших - правило поганого тону); вибір губної помади і тіней для повік повинен відповідати природному колориту жінки", - підкреслено в документі.

"Денний макіяж має бути стриманим, помірним, особливо у спекотні дні - шар тіней, тонального крему і пудри повинен бути гранично тонким, а туш – вологостійкою".

Фахівці з дрес-коду також порадили жінкам не зловживати прикрасами. Коректною прикрасою вони назвали обручку.

"Хрест не можна вважати прикрасою навіть у тому випадку, коли він виконаний ювеліром із коштовних матеріалів.

На відміну від католиків, православні носять хрест на тілі під одягом. Сучасна тенденція носити хрест поверх одягу - це порушення традицій православного християнства", - підкреслюється на завершення.

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