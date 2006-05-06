Єхануров прогнозує звільнення цілої низки губернаторів
13:10, 06 травня 2006Політика
490
Причиною прем`єр називає погіршення показників
Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує
звільнення низки голів обласних державних адміністрації за погіршення
соціально-економічних показників в очолюваному регіоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України
Юрій ЄХАНУРОВ в Українському Державному медико-соціальному центрі ветеранів
війни, що в селі Циблі на Київщині.
«Відповідь одна - слід очікувати (звільнення губернаторів – УНІАН)», - сказав
Ю.ЄХАНУРОВ.
Водночас він відмовився назвати керівників областей, які можуть бути
звільнені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter