Єхануров прогнозує звільнення цілої низки губернаторів

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує

звільнення низки голів обласних державних адміністрації за погіршення

соціально-економічних показників в очолюваному регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України

Юрій ЄХАНУРОВ в Українському Державному медико-соціальному центрі ветеранів

війни, що в селі Циблі на Київщині.

«Відповідь одна - слід очікувати (звільнення губернаторів – УНІАН)», - сказав

Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас він відмовився назвати керівників областей, які можуть бути

звільнені.