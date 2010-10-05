Путін вже готується «знімати вершки» з модернізації в Україні

Модернізація виробництв в Україні позитивно позначиться на Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив в ході інвестиційного форуму “ВТБ Капітал” «Росія кличе!».

«Щодо української економіки, то в деяких галузях виробництва у нас на 30-35-40-50% пов`язані підприємства між собою, (вони) не можуть існувати без взаємного обміну комплектуючими і технологіями», - сказав В.ПУТІН.

Він переконаний, що якщо в одному сегменті великого підприємства відбувається модернізація, то неминуче відбувається модернізація в іншому сегменті.

На його думку, якщо в Україні будуть посилено займатися модернізацією, то це об`єктивно позначиться на модернізації російської економіки.

Він вважає, що за попередні роки було дуже багато втрачено у темпах розвитку в Україні, і це було зв`язано, насамперед, з проблемами політичного характеру.

«Дуже багато було плутанини, галасу, і за цих умов важко було зважитися уряду на якісь серйозні кроки з модернізації, тому багато треба надолужувати. Якщо вдасться прискореними темпами вирішувати це завдання – ми тільки порадіємо», - сказав В.ПУТІН.

Він також відзначив, що ключовою метою Росії є модернізація.

За його словами, у РФ планується зниження доходів від нафтогазового сектора і збільшення доходів в середньостроковій перспективі від оброблювальної промисловості і промисловості високих технологій.