Керівником охорони Януковича виявився громадянин Росії

Питання безпеки Віктора Януковича, а, отже, фактично кожен крок життя президента України контролює людина з російським паспортом у кишені та невідомо якими погонами під цивільним костюмом. Про це пише "Українська правда". Прізвище цієї людини - В`ячеслав Заневський. І він - громадянин Росії.

Від керівника особистої охорони президента, як відомо, залежить життя лідера держави. У силу специфіки роботи керівник охорони є близькою довіреною особою. Фактично у цієї людини в кишені знаходиться контактний мобільний телефон президента. Він виступає свідком багатьох зустрічей, як у офіційній, так і в неформальній обстановці, та має доступ до об`єктів, де зберігають таємні документи, що потрапляють до президента.

Головним в охороні Януковича він став ще влітку 2008 року, коли його запросили для організації заходів безпеки для тодішнього лідера опозиції.

За інформацією "Української правди", в близькому оточенні Януковича Заневський контактує зі старшим сином президента Олександром. Саме він начебто рекомендував російського охоронця батьку.

Заневський супроводжував Януковича всю виборчу кампанію. Йому підпорядковувалися державні охоронці, виділені екс-прем`єр-міністру України.

Поки Янукович був рядовим депутатом, то російське громадянство його охоронця не викликало би категоричних нарікань - тому що залучений він був на комерційних засадах для забезпечення спокою фізичної особи.

Однак після інавгурації Януковича подальше перебування росіянина на цій посаді перейшло в сферу національної безпеки.

Як громадянин Росії Заневський не має права обіймати жодні державні посади в Україні. Тому Заневського 22 березня офіційно призначили... радником президента поза штатом. Але фактично він є керівником охорони президента. Оскільки Заневський офіційно оформлений як "радник поза штатом", значить, на гроші з бюджету він претендувати не може. Тоді, пише "Українська правда", виникає інше логічне питання - хто оплачує його послуги?

Формально на посаді керівника охорони президента значиться Костянтин Кобзар - в минулому міліціонер, який охороняв Януковича ще в часи роботи губернатором Донецької області, а потім з ним переїхав до Києва. Однак по-суті Кобзар є підлеглим Заневського.

Щоб переконатися в цьому, "Українська правда" звернулася до довідкової адміністрації президента. В штатному довіднику саме Заневський вказаний як керівник охорони президента. Там можна дізнатися його телефонний номер в будинку на Банковій. Він займає кабінет 444, розташований на четвертому, президентському поверсі поряд з апартаментами глави держави.

Пан Заневський веде непублічний спосіб життя. Але він не покинув своє дітище - російську "Академію тілоохоронців", де Заневський до призначення в Київ працював інструктором.

На сайті "Академії тілоохоронців" є форум, де пан Заневський виступає регулярним дописувачем.

У спілкуванні з іншими учасниками форуму московської "Академії тілоохоронців" Заневський не приховує своєї ролі в оточенні Януковича.

Уже після інавгурації нового президента 18 березня 2010 року один з читачів запитує в Заневського: "Вижу Вас рядом с Януковичем, что в Москве, что в Киеве... Это на постоянке? Людям Рената нет веры?"

Якого "Рената" має на увазі дописувач - здогадатися не складно.

На що Заневський відповідає: "Что касается меня лично и моей должности, так Начальник охраны Президента ОБЯЗАН иметь "внеблоковый статус" (как сама Украина), то есть быть не ангажированным какими-либо финансовыми кругами и кланами. И это вне зависимости от доверия Президента к той или иной персоналии".

Як видно, Заневський має певні політичні погляди, які висловлює в спілкуванні - наприклад, про "позаблоковий статус", який "зобов`язана" мати Україна.