Сьогодні ціни на хліб у Києві повернуться на попередні позиції

На нараді представників компанії «Київхліб» і міського управління торгівлі заступник мера вимагав, щоб ціна на батон була знижена до попередньої позиції.

Учора в міському управлінні торгівлі відбулася нарада під керівництвом заступника мера Віктора Сівця, в якому взяли участь представники компанії «Київхліб» і міського управління торгівлі.

«Пан Сівець наполіг на тому, щоб ціна на батон була знижена до попередньої позиції. Заступник мера і начальник управління торгівлі відправилися в об`їзд по місту, щоб врегулювати ціни на хліб в торгових точках столиці. Вже з сьогоднішнього дня (7 жовтня — ред.) ціна батона повернеться на рівень 2,80 за буханець», - розповіла прес-секретар Віктора Сівця Олена Оганесова.

Проте, за словами Оганесової, батон залишається хлібом складної рецептури, а держрегулювання розповсюджується тільки на такі сорти, як «Український хліб» і «Пшеничний». Відповідно, визначати вартість цього виду виробів пекарі, як і раніше, можуть самостійно.

У компанії «Київхліб» не змогли підтвердити зниження ціни на батон. Учора після обіду в тих магазинах, де побували журналісти, батони продовжували продавати за новою ціною. Нагадаємо, у вівторок, 5 жовтня, в Києві підскочила ціна на звичайний батон — замість 2,80 гривень він став коштувати 3,10. Антимонопольний комітетзажадав від «Київхліба» обгрунтування підвищення вартості хліба.