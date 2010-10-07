АМК вивчає обґрунтованість підвищення цін на хліб у Києві

Антимонопольний комітет України вивчає обґрунтованість підвищення цін на хліб у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

На вимогу АМК, ВАТ «КиЇвхліб» має надати обґрунтування підвищення вартості хліба власного виробництва.

Нагадаємо, вартість батона в Києві зросла з 2,8 до 3,10 грн.

Також повідомляється, що напередодні підвищення цін на хліб у столиці Київське міське територіальне відділення АМК надало ВАТ «Київхліб» обов`язкові для розгляду рекомендації вжити невідкладних заходів для запобігання економічно необгрунтованій зміні цін на продукцію, зокрема, на соціально значущі види хліба і хлібобулочних виробів. Про результати розгляду цих вимог підприємство має повідомити комітет упродовж десяти днів.

У разі відсутності підстав для підвищення цін на хліб орган комітету вживатиме заходів, що передбачені конкурентним законодавством.

Разом з тим, Київське обласне територіальне відділення АМК рекомендувало обласним заводам ВАТ «Київхліб» утриматися від необгрунтованого підвищення цін на хліб.