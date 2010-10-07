Азаров: новий закон про Кабмін не вплине на якість роботи уряду
Бо Кабмін "стабільний та передбачуваний"
Новий закон про Кабінет міністрів не позначиться на роботі уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«В основі роботи уряду лежить стабільність, передбачуваність, надійність», - сказав М.АЗАРОВ.
Він не уточнив, які кадрові зміни можуть відбутися в уряді, підкресливши, що «ніяких революцій» не буде, і склад уряду буде приведено у відповідність з Конституцією.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада прийняла новий закон про Кабінет міністрів України у зв`язку з рішенням Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року. За нього проголосували 252 з 431 народного депутата, зареєстрованого в сесійному залі.
Під час цього самого голосування було прийнято й інший закон «Про внесення змін до деяких законів України з приведення їх у відповідність з Конституцією України».
Представники опозиції під час голосування кричали «Хунта!». Народні депутати з фракції БЮТ і ряд депутатів від НУ-НС відзначали серйозне порушення регламенту ВР, оскільки одним голосуванням не лише приймаються два закони, а й при цьому депутати ще і не мають нагоди внести свої пропозиції до них. Зокрема, народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив, що він був готовий після ухвалення в першому читанні законопроекту про Кабмін внести ряд поправок до нього.
Але представники парламентської більшості взагалі не реагували на виступи представників опозиції, і одним голосуванням прийняли два закони одразу в цілому.