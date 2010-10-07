У ВР готують новий удар по психіці депресивного нардепа Бута

Позафракційні народні депутати Валерій ПИСАРЕНКО та Володимир ПИЛИПЕНКО пропонують парламенту ухвалити рішення про виключення зі складу комітету з питань правосуддя народного депутата Юрія БУТА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови був зареєстрований сьогодні у Верховній Раді.

В інтерв’ю журналістам один із ініціаторів проекту постанови В.ПИЛИПЕНКО зазначив, що така ініціатива пов’язана з тим, що Ю.БУТ «використовував свою роботу в цьому комітеті для тиску на суддів з метою особистого збагачення». В.ПИЛИПЕНКО нагадав, що Ю.БУТ займає посаду голови підкомітету з питань призначення суддів комітету з правосуддя. «Він ганьбить комітет», - сказав народний депутат.

Як повідомляли українські ЗМІ, Ю.Бут подав позов до журналістки “5-го каналу” О.Сніцарчук через те, що в одному зі своїх репортажів вона назвала його “відщепенцем”.

Народний депутат в своїй позовній заяві вимагав 100 тис. грн. компенсації за лікування, оскільки стверджував, що був в шоковому стані, почувши думку журналістки про нього.

"...Я був вимушений посилено піклуватися про стан свого здоров`я, намагаючись вийти з шокового стану і повернутися до нормального життя і роботи. Я почав приймати медичні препарати, стабілізуючи нервову систему і психіку...", - стверджувалося в позовній заяві Бута.

Депутат також підкреслював, що після сюжету журналістки його "почали турбувати безсоння, сильний головний біль, зник апетит, знизився життєвий тонус, з`явився стан депресії".

Суд ухвалив рішення стягнути з О.Сніцарчук 20 тис. грн. компенсації.

6 жовтня нардепи від БЮТ намагалися в сесійному залі ВР зібрати 20 тисяч компенсації «на нестійке здоров`я Ю.Бута і запропонувати йому написати заяву про складання депутатських повноважень, оскільки через вразливість йому важко переносити події в парламенті». Проте колеги вразливого нардепа розщедрилися на суму, що ненабагато перевищує 160 гривень.