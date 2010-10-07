Азарову пишуть доповідь, після якої можуть «злетіти» голови 5 банків

Голова Міжвідомчої комісії, віце-прем’єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ доручив підготувати проект доповіді прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ щодо незадовільної роботи керівників банків стосовно розв’язання проблеми повернення кредитів, виданих державними банками або банками із значною державною часткою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єра.

Зокрема, Міжвідомча комісія визнала вкрай незадовільними заходи, що вживаються з боку керівників ВАТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ «АКБ «Київ», ПАТ АБ «Укргазбанк», Міністерства фінансів України, державних органів та правоохоронних органів щодо ефективного розв’язання проблеми повернення кредитів, виданих державними банками або банками із значною державною часткою.

Також визнано недостатньою роботу Мінфіну стосовно виконання рішень комісії та підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства з метою усунення причин неповернення кредитів державним банкам.

Крім того, члени комісії визнали незадовільними заходи реагування з боку окремих державних органів на факти звернення банків щодо неповернення їм кредитів.

Разом з тим Міжвідомча комісія доручила Мінфіну та ГоловКРУ за участю Національного банку України провести аналіз фінансового стану та управлінської дисципліни банків, а також дослідити питання ефективності програми фінансового оздоровлення банків та її виконання.