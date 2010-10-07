КПУ: централізація потрібна, але, на дай Бог, повернеться націоналіст

Парламентській більшості потрібно проводити зміни Конституції «під себе».

Про це заявив на прес-конференції в Донецьку народний депутат України від КПУ, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО.

Він також відзначив, що КПУ позитивно оцінює рішення Конституційного суду України про скасування конституційної реформи 2004 року. За його словами, сьогодні Україні необхідна централізація влади.

«Я скажу одне: я, можливо, і ретроград, однак в умовах перехідної економіки необхідна серйозна централізація влади. Якщо ми цього не розуміємо, то можемо озирнутися трошки назад, на років так 25. Тоді при ГОРБАЧОВІ дозволили обирати директорів, і тоді посипалися підприємства всі без винятку на, так званій, демократичній основі», - сказав М.КРАВЧЕНКО.

Однак КРАВЧЕНКО відзначив, що надмірна концентрація влади може бути небезпечна. «Нам треба, я маю на увазі коаліцію, серйозно думати про те, що ці всі зміни мають робитися, якщо так можна сказати, під нас. Тому що, якщо, не дай Бог, під ці функції повернеться націоналіст, то він буде таку жорстку націоналістичну політику проводити, що дуже важко буде протистояти. Тому, про це ми маємо замислитися», - підкреслив комуніст.