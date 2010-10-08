Українці бачать, що демократії стає менше (опитування)

Українці констатують зниження рівня демократії в країні.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, повідомили УНІАН у Центрі.

Як зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО, респондентам було запропоновано оцінити наявний рівень демократії за п’ятибальною шкалою, де “1” означає, що в країні панує диктатура, “5” - що в країні досягнуто повної демократії. Середня оцінка склала 3,07 бали. Не змогли дати відповідь на питання 9,0% опитаних, поінформував він.

А.БИЧЕНКО додав, що у травні 2010 року при відповідях на аналогічне запитання середня оцінка складала 3,46 бали.

Дослідження було проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 30 вересня по 5 жовтня 2010 року в усіх регіонах України. Опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.